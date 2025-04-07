До 7 мая на базе средних специальных и высших учебных заведений региона будут проходить мероприятия по профилактике дропперства. Напомним, дропперы — это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать денежные средства, полученные преступным путем. В общей сложности будет организовано более 45 очных площадок.

«Мошенники часто втягивают молодежь в свои преступные схемы. Один из способов противостоять этому — рассказывать о том, как их сверстники становятся дропперами, соучастниками преступлений, какая ответственность за это грозит, и как можно испортить себе жизнь. Именно с этой целью мы и запускаем профилактический марафон «Антидроп», — отмечает первый заместитель председателя правительства – министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.

В рамках марафона эксперты финансового просвещения совместно с представителями правоохранительных органов поделятся с обучающимися реальными кейсами, которые применяют мошенники в дропперских схемах, расскажут о тяжести последствий гражданского, административного, уголовного характера для человека, ставшего дроппером, поговорят о проблемах, которые может повлечь за собой погоня за «легкими деньгами».