Национальный центр «Россия» приглашает для участия в конкурсе команды из пяти человек в возрасте от 14 до 18 лет. Конкурсное задание — записать видеоэссе о будущем, которое хотят создать авторы. Ролик должен начинаться с фразы: «Мы хотим создать такое будущее, в котором…». Важным условием является обязательная отсылка конкурсной работы к произведениям научных фантастов.

Специально для участников проекта Российская государственная библиотека для молодежи и Совет по фантастической и приключенческой литературе Союза писателей России при участии издательской группы «Эксмо-АСТ» составили список рекомендованных книг, в которых могут найти вдохновение авторы. Его можно посмотреть на сайте конкурса. Загрузить на сайт видеоэссе можно до 24 апреля. Цель проекта — формирование интереса молодого поколения к творчеству писателей-фантастов.