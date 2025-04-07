В образовательных учреждениях прошли праздничные линейки «Наследники великих космонавтов». Лекторы общества «Знание», юнармейцы и активисты Движения Первых провели для школьников цикл патриотических лекций «Победы космоса. Победы страны». С началом «Космической недели» юных кузбассовцев поздравил земляк, Герой России, летчик-космонавт Александр Гребенкин. Он напомнил школьникам и студентам Кузбасса о необходимости получения знаний для развития науки и технологий.

Также в течение недели в школах Кузбасса проходит космический диктант. Обучающиеся отвечают на вопросы об истории освоения космоса, космонавтах и интересных фактах. К акции присоединятся и воспитанники госпитальных школ проекта «Учим-Знаем Кузбасс».

11 апреля в образовательном центре «Сириус. Кузбасс» состоится онлайн-встреча «Путь к космосу». В ходе международного телемоста школьники и педагоги из космических и инженерных классов Кузбасса, Казахстана и Беларуси ознакомятся с профессиями, связанными с ракетно-космической отраслью, историей становления космической отрасли и значением города Байконур.

В КемГМУ Минздрава России «Космическая неделя» открылась встречей с летчиком-космонавтом СССР, академиком РАН Олегом Атьковым. Он рассказал студентам и преподавателям о достижениях и перспективах отечественной космической медицины.

Он также отметил, что интерес студентов к мероприятиям «Космической недели» ему очень импонирует. Кузбасс — родина космонавтов Алексея Леонова, Бориса Волынова, Александра Гребенкина, чьими достижениями гордится Россия и очень важно напоминать подрастающему поколению о тех вехах истории, которые связаны именно с Кузбассом.