Движение Первых Кузбасса совместно с Кемеровским государственным университетом проводит региональную смену «Курс на кузбасский вуз», участниками которой стали 50 десятиклассников из 31 муниципалитета региона. Благодаря смене школьники смогут определиться с выбором профессии и образовательной траекторией в регионе, а также получить опыт и знания, которые пригодятся в дальнейшей учебе и карьере.

«Совсем скоро всех выпускников ждет важный этап — выбор учебного заведения и профессионального направления. Нам важно показать ребятам, что в Кузбассе есть все условия для получения качественного образования. Студенты нашего региона не только получают знания в современных вузах, но и активно участвуют в творческой, научной, волонтерской деятельности. Надеемся, что в рамках смены школьники получат не только ценный опыт, но и обретут единомышленников из разных уголков Кузбасса», — отметила председатель регионального отделения Движения Первых Евгения Козленко.

В рамках смены участники познакомятся с университетом, его институтами и направлениями подготовки, поучаствуют в упражнениях на командообразование, культурно-досуговых мероприятиях, мастер-классах, экспериментах и семинарах от преподавателей вуза, а также посетят Ботанический сад, Планетарий, краеведческий музей КемГУ, парк Победы им. Г.К. Жукова.

Профориентационное знакомство с вузами Кузбасса продолжится летом: с 17 по 19 июня пройдет вторая смена для учащихся 8 классов общеобразовательных организаций Кузбасса.