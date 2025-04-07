При поддержке Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс Киселевск примет участие в конкурсе Минстроя

Жители Киселевского городского округа обсуждают будущий проект благоустройства улицы Весенняя, который в этом году примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (МГиИП). Поддержку в подготовке заявок оказывают Фонд Мельниченко и СУЭК-Кузбасс.

В голосовании за выбор территории для благоустройства приняли участие более 7 тысяч жителей Киселевска. 68% (более 5 тысяч) опрошенных выбрали для преобразования улицу Весеннюю. Отметим, что активность горожан в выборе значимой общественной территории и предложения жителей – важное условие в подготовке успешной заявки для участия в конкурсе Минстроя.

В марте киселевчане провели первый проектный семинар, где активные горожане представили свои идеи благоустройства Весенней улицы. Эти предложения лягут в основу проектных решений. Рассказать о предпочтениях в отношении озеленения, высказать пожелания по форматам локаций можно также по ссылке. Вопросы специально разработанной анкеты помогут собрать пожелания горожан и внести их в проект будущего преображения общественной территории.

– Важно максимально подробно рассказать о своих ожиданиях. Мнение жителей города поможет команде архитекторов создать действительно востребованный дизайн-проект улицы. Все мы хотим, чтобы наш город стал более современным и комфортным для жизни. Территории преображаются, появляются новые общественные пространства, куда горожане приходят отдыхать семьями, – отметил глава Киселевского городского округа Кирилл Балаганский.

Отметим, что в 2023 году благодаря победе во Всероссийском конкурсе, при поддержке Фонда и Компании в Киселевске был реконструирован экопарк «Березовая роща», который позже стал Лауреатом Всероссийской премии «Парки России».

В 2024 году еще три кузбасских проекта стали победителями конкурса. Благодаря этому в Киселевском городском округе по инициативе населения будет преобразован парк «Весенний», «Тырганский парк» реконструируют в Прокопьевске, а в Ленинске-Кузнецком – общественное пространство Дворца культуры и искусства. Проекты будут реализованы в течение этого года.

Планомерная работа по формированию заявок ведется и в текущем году. При поддержке Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс за федеральные гранты на благоустройство поборются кузбасские города – Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Белово, Мыски и Киселевск. Информация о победителях станет известна до августа. Территории получат финансирование на реализацию проектов, а жители – новые благоустроенные пространства к концу 2026 года.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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