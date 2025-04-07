24 апреля Театр драмы Кузбасса им. Луначарского приглашает зрителей в Звездный зал на премьерный показ спектакля «Гринёв». Начало в 18.30. В основе постановки – знаменитый роман Александра Пушкина «Капитанская дочка», переосмысленный режиссером Даниилом Суховым. Работа молодого режиссера, выпускника мастерской Геннадия Тростянецкого из Санкт-Петербургского РГИСИ, получила высокую оценку критиков еще на стадии эскиза в рамках режиссерской лаборатории «Игра в классику» в сентябре 2023 года. Визуальное оформление спектакля создала Юлия Юхновец, также выпускница РГИСИ (курс Виктора Полуновского). В центре внимания постановки – личность Петра Гринёва, чей путь взросления становится поводом для размышлений о чести. Главную роль исполнит молодой артист Данил Чиспияков, для которого это станет дебютом в столь масштабном проекте. В спектакле также задействованы известные актеры театра, такие как заслуженный артист России Юрий Темирбаев, Михаил Быков, Софья Чинкова, Максим Лифанов, Наталья Амзинская, Роман Орлов, Андрей Куликов, Олеся Шилова и другие.