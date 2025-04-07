Вслед за бригадой Александра Беркуты шахты имени А.Д. Рубана еще один подготовительный коллектив Компании преодолел с начала года километровый рубеж.

По итогам первого квартала на счету бригады Сергея Подрезова шахты «Талдинская-Западная 1» значится 1 113 метров выработок. В том числе сверхпланово 398 метров. Коллектив задействован на подготовке лавы № 60-04. Отметим стабильность работы бригады. В феврале и марте темпы проходки составили 401 и 402 метра.

А лучший результат проходки в марте по Компании принадлежит бригаде Александра Келя шахты имени С.М. Кирова – ровно полкилометра.

Напомним, на угольных предприятиях СУЭК-Кузбасс проходит Трудовая вахта Победы, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В память о воевавших и погибших на фронтах, работающих в тылу, коллективы угледобывающих предприятий Компании решили трудом отметить великую дату. В течение всего года работники берут на себя повышенные обязательства по выполнению производственных планов и заданий. Главное условие каждого достижения – безукоризненное соблюдение техники безопасности. Первые итоги трудовой вахты будут подведены в канун празднования юбилея Великой Победы.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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