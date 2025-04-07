Глава Новокузнецка Денис Ильин сообщил о последствиях сильного ветра, обрушившегося на город в минувшие выходные. По данным Ильина, в результате стихии было зафиксировано отключение электроснабжения в 73 многоквартирных домах и 3743 домах частного сектора, затронув Центральный, Куйбышевский, Заводской, Орджоникидзевский и Кузнецкий районы города. Кроме того, было нарушено функционирование 27 объектов жизнеобеспечения.

Ильин отметил, что восстановление электроснабжения в Орджоникидзевском и Куйбышевском районах заняло более суток, как и восстановление системы водоснабжения в Куйбышевском районе.

На данный момент, по словам Главы города, остаются не подключенными к электроснабжению 35 домов частного сектора в Куйбышевском районе, где продолжаются аварийные работы.

«Сейчас основные силы брошены на восстановление электроснабжения в Куйбышевском районе, где остаются неподключенными 35 домов частного сектора. Прошу отнестись с пониманием», – обратился глава Новокузнецка к жителям города.

Также Денис Ильин сообщил о повреждениях кровель 50 многоквартирных и 5 частных домов. На 8 объектах работы по восстановлению кровли завершены, на остальных продолжаются.

Напомним, ранее глава Новокузнецка сообщал, что в результате сильного ветра в городе упали два светофора, столб с дорожным знаком, были повреждены пять остановочных павильонов.

Также зафиксированы множественные повреждения малых форм – скамей, урн, и т.д. на общественных пространствах, а в десяти случаях – падение деревьев и больших веток. Одно из них упало на прохожего, в настоящее время мужчина находится в больнице.

Фото: соцсети