Глава Кемерова рассказал о ходе строительства путепровода у Пионера

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов заявил о завершении сборки конструктивных элементов на путепроводе у жилого района Пионер. Сейчас, по словам Анисимова, ведется болтовое соединение и обварка стыков конструкции.

Глава города также сообщил о начале работ по благоустройству территории и строительству подъездных путей с 15 апреля.

«Мы продолжаем двигаться в соответствии с графиком и планируем открыть движение по путепроводу в мае», – подчеркнул Анисимов.

Капитальный ремонт путепровода осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Пресс-служба администрации Кемерова