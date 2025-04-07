На предприятиях «СУЭК-Кузбасс» запущена трансляция Бессмертного полка

На предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» стартовала трансляция Бессмертного полка, посвященная 80-летию Победы.

На экранах, установленных в административно-бытовых комбинатах, и уличных экранах предприятий, размещены портреты участников войны и тружеников тыла с датами жизни, краткими описаниями боевого и трудового пути и обязательными упоминаниями того, кто из родственников сегодня работает в Компании.

Единая база ежегодно пополняется новыми портретами и данными. Работники присылают информацию о своих дедушках и бабушках, внёсших боевой и трудовой вклад в Победу.

Так, сохранить память о своих родных смогла заместитель директора по экономике Обогатительной фабрики Ольга Сохорева.

– Я горжусь своими предками. Двое моих дедушек – Василий Никифорович Буланов и Прокофий Семенович Курганков – участники войны с множеством боевых заслуг и наград. А бабушка – Мария Никифоровна Курганкова – труженица тыла, – делится Ольга.

В строю Бессмертного полка и Старший сержант, Командир танка Александр Павлович Понизов – дедушка директора по вспомогательным операциям АО «СУЭК-Кузбасс» Александра Понизова

– Мой дед был призван в армию в возрасте 17-ти лет. Воевал на Первом белорусском фронте в составе 8-го кавалерийского полка стрелком. Участвовал в боевых действиях на реке Висла. Освобождал Польшу и Варшаву. В 1945 участвовал в проведении Берлинской операции, – с гордостью рассказывает Александр.

Теплосиловое хозяйство АО «СУЭК-Кузбасс» в этом году тоже активно подключилось к участию в Бессмертном полке. Фото прадеда Ольги Дуреевой – инженера-технолога Теплосилового хозяйства – Виктор Константинович Червов можно увидеть на экранах. Он родился в Краснинском сельском поселение Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. В 1941 году был призван на службу.

– Служил в 233 стрелковом полку 97-й стрелковой дивизии, – вспоминает Ольга. – Имел несколько ранений, одно из них в руку. Прошел всю войну и был удостоен медалей «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Также в преддверии Дня Победы сотрудники предприятий Компании принимают участие и в других акциях, посвященных великому празднику, прикрепляют георгиевские ленты на одежду, размещают символику юбилея Победы на корпоративных автобусах, посещают фронтовиков и тружеников тыла, возлагают цветы к памятникам погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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