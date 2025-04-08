57 кузбасских компаний малого и среднего бизнеса, работающих в туристической сфере, получили финансовую поддержку Национальной гарантийной системы (НГС). За прошлый год они заключили кредитные договоры под поручительство государства на общую сумму свыше 630 млн рублей — в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Это позволило предпринимателям решить ряд важнейших задач сразу двух нацпроектов — «Туризм и гостеприимство» и «Эффективная и конкурентная экономика».

«На недавнем совещании с участием Министра экономического развития РФ Максима Решетникова туристический сектор назвали одним из наиболее перспективных для диверсификации экономики Кузбасса. Сегодня это направление активно развивается, и не только в Шерегеше, в том числе благодаря господдержке. Регион становится все более привлекательным для туристов из разных регионов России и ближнего зарубежья», — подчеркнула заместитель председателя правительства Кузбасса – министр экономического развития Елена Галеева.

Она также отметила, что в 2025 году Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Кузбассе особой экономической зоны «Горная Шория». Это позволит инвесторам реализовывать важные для региона проекты на льготных условиях. Резиденты смогут воспользоваться налоговыми льготами и преференциями. Кроме этого, в регионе доступна и господдержка субъектов МСП. Она позволит кузбасским предпринимателям не просто повышать уровень услуг, но и предлагать их больший перечень.

Наибольший объем полученной в 2024 году финансовой поддержки в рамках НГС пришелся на рестораны и кафе, а также на гостиничную деятельность. Денежные средства направлены на развитие предпринимательства, строительство и ремонт, приобретение оборудования, а также рефинансирование.

Напомним, что всеми доступными мерами господдержки для малого и среднего бизнеса, в том числе и описанными выше, можно воспользоваться через сервисы Цифровой платформы МСП.РФ, зайдя в личный кабинет предпринимателя через Госуслуги.