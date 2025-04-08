Техника на общую сумму 126,4 млн рублей приобретена в медицинские организации Новокузнецка, Мариинска и Осинников.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию в регионе, мы не останавливаем работу по модернизации наших больниц. Сразу в четыре кузбасских медучреждения поступило новое оборудование. Такие масштабные поставки нам удается организовывать благодаря нацпроектам «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В Новокузнецкий филиал Кузбасского клинического кардиодиспансера поступил новый ангиограф. В амбулаторно-травматологическое отделение №2 Новокузнецкой больницы №29 поступил стационарный рентген-аппарат.

Для родильного отделения и отделения реанимации и анестезиологии Мариинской горбольницы закуплены два новых многопараметрических монитора, фетальный монитор, аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных, два неонатальных стола с автоматическим поддержанием температуры обогрева. В Осинниковскую горбольницу поступили две дезинфицирующие моющие машины.

Регулярное обновление техники позволяет оказывать медицинскую помощь на более высоком уровне, внедрять современные методы лечения и диагностики.