На торжественный прием в администрацию правительства Кузбасса пригласили врачей, спортсменов, педагогов, школьников-активистов и их родителей, которые своим трудом и целеустремленностью вносят большой вклад в развитие региона. Губернатор Илья Середюк поблагодарил присутствующих за неравнодушную жизненную позицию труд на благо региона.

«Сегодня здесь присутствуют кузбассовцы разных поколений. У нас много талантливой и способной молодежи, мы оказываем ребятам всестороннюю поддержку, потому что они — надежда Кузбасса. Люди старшего поколения, которых сегодня отмечаем, — профессионалы и наставники, на чьем примере учится подрастающее поколение. Впереди много работы, Кузбасс движется вперед, мы с вами вместе строим будущее», — сказал Илья Середюк.

За достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу на благо родного Отечества и Кузбасса Благодарностями Президента Российской Федерации отмечены Алексей Блех и Сергей Ломако.

Тренер-преподаватель Спортивной школы №2 г. Кемерово Алексей Блех подготовил более 200 разрядников , его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами областных, региональных и всероссийских соревнований.

Директор волейбольного клуба «Кузбасс» Сергей Ломако более 20 лет работает в сфере спорта, двукратный чемпион СССР среди юношей по волейболу, под его руководством волейбольный клуб «Кузбасс» неоднократно достигал значительных результатов во всероссийских и международных соревнованиях.

За многолетний плодотворный труд Орденом Почета Кузбасса награжден врач-онколог консультативной поликлиники Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева Александр Поликарпов. В сфере здравоохранения региона он работает 37 лет, маммолог высшей категории, консультирует более 3 тысяч пациенток в год, владеет всеми современными методиками диагностики, обучает молодых специалистов в данной специальности.

Десять приглашенных были отмечены областными медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» I, II и III степеней, «За веру и добро», «За достойное воспитание детей» и серебряным нагрудным знак «Кузбасс».

Медали «Надежда Кузбасса» Илья Середюк вручил ученику 11 класса Гимназии №48 (г. Новокузнецк) Самиру Пшизову и троим беловским школьникам — Арине Селиховой, Святославу Семенову и Добрыне Кудрявцеву.

Почетной грамотой губернатора Кузбасса за большую патриотическую работу отмечены педагоги Новокузнецкой гимназии №17 им. Чкалова. Учебному заведению вручен Памятный адрес губернатора Кузбасса.