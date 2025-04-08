В Кемеровской городской поликлинике №5 завершился капитальный ремонт, который был выполнен в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Работы велись в три этапа с 2021 года. В общей сложности в обновление помещений вложено 765,6 млн рублей, еще 211,8 млн рублей — на новое медоборудование.

«Такие масштабные работы по обновлению и переоснащению четырехэтажного здания поликлиники №5 провели впервые за 46 лет. К медучреждению прикреплено более 94 тысяч жителей трех районов Кемерова — это самая большая поликлиника Кузбасса. Чтобы не прерывать прием пациентов, ремонт вели поблочно. Сейчас поликлиника работает на всю мощность, первичную помощь люди могут получать в комфортных условиях в полном объеме», — сказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

В здании выполнена перепланировка, заменена кровля, окна и двери, полностью обновлен фасад, отремонтированы внутренние помещения. Чтобы современное крупногабаритное оборудование, которым оснастили поликлинику, работало без перебоев, увеличили мощность энергоснабжения. Обновлены системы отопления, вентиляции и кондиционирования и пожарной безопасности.

В поликлинике установлены новый мультиспиральный компьютерный томограф, ультразвуковые сканеры экспертного класса, современное офтальмологическое, эндоскопическое и оториноларингологическое оборудование, аппаратура для проведения различных видов функциональной диагностики.