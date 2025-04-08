Для потенциальных участников программы «СВОи Герои. КуZбасс» будут выделены дополнительные дни тестирования

Для ветеранов и действующих бойцов СВО, которые не успели пройти тестирование программы «СВОи Герои. КуZбасс», выделят дополнительные дни на решение тестовых заданий, сообщил губернатор Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что об этом договорились с членами общественного совета регионального кадрового проекта.

Илья Середюк отметил, что во время тестирования не все бойцы успели в нем поучаствовать, так как находились на боевой задаче. Из 958 человек, подавших все необходимые документы, на тестирование вышли 664 участника. Половина из них — действующие военнослужащие.

Дополнительная сессия тестирования будет открыта с 16 по 19 апреля в личном кабинете участников.