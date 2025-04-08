На заседании под председательством губернатора Ильи Середюка обсудили подготовку к II Международному космическому форуму «Кузбасс.Поехали» в рамках IV Международного фестиваля Юрия Гагарина. Рабочая группа утвердила план мероприятий, которые будут проходить 11 апреля с самого утра. Также обсуждались вопросы безопасности и логистика передвижения гостей и участников.

«Кузбасс по праву закрепил за собой звание столицы фестиваля Юрия Гагарина. В четвертый раз мы на целую неделю становимся самым космическим регионом страны. Важно провести все на достойном уровне, не снижая планку. Радует, что наша идея находит отклик у экспертов космической отрасли страны и молодежь снова интересуется темой освоения внеземного пространства», — отметил Илья Середюк.

Основные мероприятия пройдут 11 апреля в многофункциональном спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» и на территории возле него. Будут организованы уличные тематические активности для детей разного возраста. Зрелищный подарок для участников и гостей фестиваля подготовила федерация парашютного спорта России: в аэротрубе спорткомплекса профессиональные парашютисты выступят с показательными выступлениями.

В 11:00 начнется работа выездных диалоговых площадок по разным направлениям: культура, искусство, образование, здравоохранение. В течение дня в спортивном комплексе будет работать 20 выставочных локаций. Желающие могут посетить выездной мобильный планетарий, выставку космических экспонатов, где представлен макет обмундирования космонавта, передвижной образовательный комплекс «Дом Юнармии». На пятом этаже будет проводиться интерактивная познавательная игра о космических достижениях России.

В 13:30 в основной чаше «Кузбасс-Арены» состоится марафон научно-популярных лекций. Начальник отдела координации международной деятельности Российского биотехнологического университета Евгений Чурсин расскажет о создании космической отрасли на планете Земля.

Ведущий популяризатор космонавтики в России Никита Матасов представит историю подготовки и полета в космос Юрия Гагарина. Историк Игорь Власенко поделится опытом популяризации знаний о космосе среди молодежи.

В 16:00 начнется пленарное заседание. Откроет форум масштабный парад, в котором примут участие 600 человек, в том числе иностранные студенты кузбасских вузов, представители студенческих отрядов Кузбасса и Движения Первых. Регионы России в онлайн-формате поприветствуют зрителей «Кузбасс-Арены». С видеопоздравлением к участникам обратится дважды Герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов.

Завершится фестиваль концертной программой с участием кавер-группы, которая представит свою интерпретацию известных песен, посвященных космосу. Ко второму Международному космическому форуму смогут присоединиться все желающие Кузбасса и России, запланирована прямая трансляция.

Входы для гостей, участников и зрителей будут оборудованы интеркомом и двумя металлорамками. В день проведения мероприятий на каждом входе будет работать гардероб. Для всех участников форума предусмотрены парковочные места. В день фестиваля на объекте будет усилена охрана.

Медицинское сопровождение Международного космического форума будет обеспечено медицинскими работниками Кузбасского клинического центра медицины катастроф имени профессора И.К. Галеева. Две бригады скорой медицинской помощи будут дежурить возле СК «Кузбасс-Арена». Шесть врачей-специалистов будут размещены по секторам спортивного комплекса.

На территории комплекса будут работать пять точек питания и одна точка уличной торговли.