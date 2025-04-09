В администрации правительства Кузбасса прошло заседание оперативного штаба по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий.

Напомним, 1 апреля Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту жителей от телефонного и интернет-мошенничества. В числе мер — такие инструменты защиты, как возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, маркировка звонков от компаний, для банков — проверка операций на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. Главам муниципалитетов и профильным ведомствам рекомендовано скорректировать работу по противодействию кибермошенникам с учетом всех обозначенных в законе мер.

По данным ГУ МВД России по Кемеровской области-Кузбассу, в первом квартале 2025 года количество преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, уменьшилось на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Более чем на 10% снизился материальный ущерб, нанесенный мошенниками.

По информации Министерства цифрового развития и связи Кузбасса, для профилактики ИТ-преступлений крупнейшие операторы связи обеспечили блокировку подозрительных звонков, поступающих из мессенджеров. Кроме того, каждый пользователь WhatsApp, Telegram и Viber может самостоятельно в настройках программы установить запрет на прием звонков с неизвестных номеров и запрет на все входящие звонки с международных номеров.

Чтобы исключить одну из самых популярных мошеннических схем — продление договора на услуги связи — в головные офисы компаний направлены письма для проведения дополнительной СМС-рассылки абонентам о том, что договоры об оказании услуг связи бессрочные.

Изобретая все новые способы, мошенники пытаются воздействовать на подрастающее поколение, поэтому в Кузбассе разработан ряд мер по обучению финансовой грамотности школьников и студентов. Также тематические мероприятия в доступной форме проводятся в 815 дошкольных образовательных организациях Кузбасса. Более 100 тысяч воспитанников заняты в сюжетно-ролевых и дидактических играх, занятиях, экскурсиях в банки, магазины, музеи.

Для учащихся и студентов проходят программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», олимпиады и конкурсы, в том числе V Международная олимпиада по финансовой безопасности «ФИНОЛИМП», Всероссийская олимпиада «Финатлон для старшеклассников», региональный конкурс «#Я_Инвестор», проекты Центрального банка «Онлайн-уроки финансовой грамотности» и «ДОЛ-игра», финансовые диктанты, открытые уроки и занятия по финансовой грамотности Министерства финансов РФ и другие мероприятия.

Министерство образования Кузбасса организует с учащимися беседы, инструктажи по кибербезопасности, внеклассные и муниципальные мероприятия с использованием материалов Института стратегии развития образования и Финансового университета при Правительстве РФ. В повестку родительских собраний включены вопросы финансовой грамотности и профилактики кибермошенничества. С сотрудниками и педагогическими работниками проведены плановые инструктажи по обеспечению личной финансовой безопасности и предупреждению кибермошенничества. В социальных сетях и на сайтах образовательных организаций регулярно публикуются материалы по профилактике IT-преступлений, в том числе памятки для родителей и педагогов. Материалы также размещаются на информационных стендах в образовательных организациях. Для разъяснительных бесед со школьниками и студентами в образовательных организациях привлекаются сотрудники силовых структур, КДН и «Движения Первых».

Кузбасский региональный институт развития профессионального образования им. А. Тулеева и Институт развития образования Кузбасса актуализировали материалы по финансовой безопасности образовательных модулей программ повышения квалификации. Педагоги знакомятся с новыми видами кибермошенничества, слушают лекции по информационной безопасности, цифровой гигиене.

Также в Кузбассе расширено число площадок для обучения финансовой грамотности представителей старшего поколения. К проекту «ФинЧас», который был запущен в Кузбассе в октябре прошлого года для обучения финграмотности пожилых людей и ветеранов, присоединились 15 Центров социальной защиты и обслуживания населения Кузбасса и три Центра по работе с населением г. Кемерово. Видеолектории проходят каждую среду с 11 до 12 часов. Основная тематика встреч — профилактика кибермошенничества. С начала текущего года участниками проекта «ФинЧас» стали уже более 17 тысяч пожилых граждан.

Кроме того, о мерах противодействия мошенникам рассказали главы Кемерова и Новокузнецка.