Совместную акцию провели волонтёры из Берёзовского, Анжеро-Судженска и Юрги.

В течение двух недели неравнодушные жители региона собирали медикаменты, вещи, продукты питания длительного хранения, сделанные своими руками антидроновые и маскировочные сети, окопные свечи, сухой душ.

Самыми активными участниками акции стали стоматологи, пожарные, школьники и пенсионеры. Волонтёры пронумеровали каждую коробку и прикрепили список содержимого. После догрузки в Юрге машина поедет в зону СВО.

Фото: пресс-служба АПК