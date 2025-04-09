При поддержке «СУЭК-Кузбасс» и Фонда Мельниченко состоялся четвертый заезд «Лиги Мечты»

Десять кузбасских детей и сопровождающие их родители стали участниками реабилитационной программы «Лига Мечты». В Таштаголе прошел четвертый в этом году заезд проекта, реализуемого при поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, АНО «Лига Мечты», Фонда Мельниченко и АО «СУЭК-Кузбасс».

Программа реабилитации с помощью катания на горных лыжах для детей с ограниченными возможностями здоровья действует в регионе десятый год. За это время бесплатные курсы на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда в Таштаголе на горе Туманная в общей сложности прошли 690 кузбасских ребят. В этот раз тренировались, преодолевали страхи и покоряли «Туманную» ребята из Прокопьевского муниципального округа.

– «Лига Мечты» – это успешный и, безусловно, значимый проект для реабилитации детей с особенностями здоровья. Он также позволяет участникам социализироваться в новой среде, сменить обстановку, получить необходимое общение со сверстниками, что однозначно благоприятно влияет на общее самочувствие детей, – подчеркивает глава Прокопьевского муниципального округа Наталья Шабалина. – Не менее важен проект и для наших родителей. Они чувствуют поддержку, понимают, что им есть на кого положиться в непростой ситуации.

Благодаря занятиям с профессиональными инструкторами по авторской методике и с помощью уникального оборудования у ребят улучшаются осанка и координация, увеличивается подвижность, повышается уверенность в своих силах.

– Мой сын участвует в программе первый раз. С его диагнозом встать на горные лыжи – настоящее чудо. И оно произошло благодаря профессиональному подходу тренеров, – говорит мама участника «Лиги Мечты» Милана Билалова.

Как отмечает инструктор программы Татьяна Бокова, принцип занятий на горных лыжах основывается на том, что мозг и тело человека погружаются в непривычные условия – они начинают одновременно выполнять множество новых задач. Так происходит быстрая активизация и перестройка всех ресурсов организма.

– Ребятам нравится пробовать новое, а родителям радостно видеть, как их дети начинают верить в себя и в свои возможности, – отмечает Татьяна. Значительный результат в реабилитации дает и введённое в 2025 году дополнительное санаторное лечение в медицинском центре «Ромашка». В оздоровительную программу вошли спелеотерапия, физиолечение, курсы массажа, ингаляций и кислородных коктейлей.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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