Такие данные за 2019-2024 годы озвучил губернатор Кузбасса Илья Середюк во время прямого эфира на радио.

По словам главы региона, по нацпроектам в регионе построили или отремонтировали множество объектов.

“Недавно построили школу на 525 мест в Кемерове, сдали новую школу в Новокузнецке на 1225 мест, возвели поликлинику в беловском посёлке Бачатский, модернизировали поликлинику №5 в областной столице и больницу в Юрге”, – сказал Илья Середюк.

Илья Середюк добавил, что Кузбасс подал заявки на участие в 12 новых нацпроектах.