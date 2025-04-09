По итогам 2024 года туристическая отрасль принесла в совокупный бюджет Кузбасса на 30 % больше, чем 2023 году. Всего туристическая отрасль Кузбасс принесла в минувшем году в совокупный бюджет региона 3 млрд рублей.

Об этом во время прямого эфира на радио «Маяк» рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«3 млрд рублей это налог на доходы физических лиц и на прибыль предприятий. Наш бюджет не должен полностью зависеть от угольной отрасли, мы должны развивать другие отрасли, такие как туризм, и у туристической отрасли в Кузбассе большие возможности. Напомню, что развитие СТК Шерегеш предполагает к 2035 году увеличение пассажиропоток в три раза.

Анатолий БОЛДЫРЕВ