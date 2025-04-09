В Кузбассе растет количество мест, в том числе бюджетных, для абитуриентов Кемеровского медуниверситета. Об этом во время прямого эфира на радио сообщил Илья Середюк.

В частности, он рассказал о дефиците врачей и медсестер в кузбасских поликлиниках и больницах, особенно узких специалистов.

«Действительно существует такая проблема, и люди нам сообщают о том, что не могут записаться к врачам, особенно к узким специалистам. Мы решаем проблему путем увеличения количества мест в наши медицинские образовательные учреждения, особенно важно увеличивать количество бюджетных мест», – сообщил Илья Середюк.

Губернатор Кузбасса добавил, что заручился в этом вопросе поддержкой министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Правительство выделит дополнительные квоты на увеличение мест в медицинском вузе региона. Сам кемеровский медвуз готов принимать больше студентов.

«Кроме того мы активно поддерживаем сегодня молодых врачей и тех специалистов, которые переехали к нам из других регионов. 40 врачей переехали к нам в минувшем году, и один главврач привез в Кемеровскую область всю свою команду. Мы активно развиваем программу «Земский доктор», выплачиваем врачам подъемные, чтобы они устроили качественно свой быт, смогли приобрести жилье. Единовременные выплаты с начала текущего году получили уже 200 врачей», – добавил Илья Середюк.

Анатолий БОЛДЫРЕВ