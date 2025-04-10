Кузбасская компания по заказу разработала и сделала сушильный барабан асфальтосмесительной установки, который должен заменить иностранный аналог.

Причём инженеры модернизировали импортный агрегат, усовершенствовав конструкцию для большей экономичности, надёжности и производительности. Внутренние лопасти перемешивают песок и щебень, газовая горелка равномерно нагревает смесь до 250°C, испаряя излишнюю влагу.

Новый барабан уже встроен в действующий технологический комплекс. Надежность этого элемента напрямую влияет на производительность завода, выпускающего до 160 тонн готовой продукции в час.

«Внедрение российского оборудования в технологический процесс изготовления асфальта повысило стабильность и надежность работы наших дорожников. Это очередной яркий пример, который демонстрирует, что санкции, которыми Запад хотел «убить» экономику России, на самом деле стали «окном возможностей» для наших специалистов», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Помимо сушильных барабанов диаметром до 3 метров и длиной до 12 метров кузбасское предприятие, освоив выпускает вибрационные грохоты, элеваторы, силосы и другие востребованные комплектующие.

Фото: пресс-служба АПК