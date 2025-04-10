Принять участие в четвертом сезоне телешоу «Классная тема!» могут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны. Претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету, тест по оценке компетенций и записать видеовизитку. Прием заявок (https://vk.com/app51730148) продлится до 31 мая включительно.

Победителем проекта станет учитель, который сможет увлечь аудиторию и максимально доступно объяснить материал своего предмета. Главный приз — цикл образовательных передач на федеральном канале.

– Мы запускаем отбор в новый сезон телевизионного шоу «Классная тема!». Уверен, что каждый участник сможет продемонстрировать свой талант и профессионализм, представить, насколько разнообразным и увлекательным может быть образовательный процесс. И самое главное — проект вдохновляет педагогов по всей стране раскрывать свой потенциал, а их учеников — стремиться к новым знаниям, — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В 2024 году в проекте «Классная тема!» приняли участие 6 500 педагогов со всей страны. 35 учителей — пять по каждому из семи предметов — вышли в полуфинал: их видеоуроки доступны в сообществе «Классная тема» во ВКонтакте.

Кузбасские учителя выходили в полуфинал телешоу дважды. В 2023 году учитель русского языка и литературы из Междуреченска Инна Травкина с видеоуроком об Александре Сергеевиче Пушкине, а в 2024-м — Елизавета Урбан, молодой учитель химии из школы №11 Киселевска.

Инна Травкина назвала участие в проекте «Классная тема» своего рода вызовом, прежде всего самой себе, потому что это дало возможность посмотреть на себя с другой стороны, попробовать себя в разных ипостасях. На проекте она была и сценаристом, и актрисой, работала в команде профессионалов, которые не просто делают свою работу, а выполняют ее качественно, прислушиваясь к мнению учителя, обязательно учитывая его интересы.

– И сегодня я общаюсь со многими учителями, которые пробовали себя в «Классной теме». Мы активно делимся своими уроками, наработками. Это такая хорошо пополняемая педагогическая и методическая копилка. А еще проект помог мне как никогда почувствовать любовь своих учеников, родителей, коллег, показал, насколько огромна и замечательна наша страна, сколько в ней добрых, светлых людей, которые писали комментарии под моим видеоуроком. Я почувствовала, что не зря в профессии, — рассказала Инна Травкина.

Для Елизаветы Урбан проект «Классная тема» стал «большим приключением, начиная с отборочных этапов и заканчивая непосредственно съемками видеоуроков».

– На площадке ты попадаешь в совершенно другой мир, сталкиваешься с людьми другой профессии, от чего процесс становится незабываемым. Пройдя такой путь, рекомендую каждому попробовать свои силы, независимо от возраста и стажа, — посоветовала коллегам полуфиналистка третьего сезона.

Проект, посвященный современным учителям, был создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и призван показать стране самых ярких современных педагогов, а также поднять престиж этой профессии.

Отбор участников проводят телеканал «Россия», Министерство просвещения РФ при поддержке компании «ВК». Федеральным оператором проекта является Фонд гуманитарных проектов. Стратегическим партнером выступает АНО «Диалог Регионы».