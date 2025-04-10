В течение 70 дней более тысячи школьников, их родителей и учителей школы №1 в Ленинске-Кузнецком принимали участие в мероприятиях марафона «Все мы разные — Все мы равные». Кульминацией этой масштабной работы стал гала-концерт, где участники смогли продемонстрировать свои знания и достижения, а также получить заслуженные награды.

В рамках марафона прошел конкурс национальных рисунков на ткани. Школьники смогли передать колорит каждого народов, а также отобразить цветовые особенности орнаментов и узоров. Каждый участник рассказал о значении художественных элементов в своих работах. Все представленные работы были сшиты в единое полотно, которое стало символом единства и многообразия культур народов, проживающих в Кузбассе и России.

Кроме того, учащиеся и родители создали лэпбуки на тему «Калейдоскоп национальных культур». В итоге получился обширный краеведческий материал о людях Сибири.