Онлайн-площадка объединяет экспертов в области разоблачения недостоверной информации и доступна всем пользователям, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сайт Международной ассоциации по проверке фактов ( http://globalfactchecking.com/ ) GFCN был запущен 8 апреля. В работе организации уже участвуют журналисты и расследователи из 30 стран: Австралии, Бразилии, Нидерландов, Португалии, Франции, Испании, Нигерии, Пакистана, Индонезии, Сингапура и других.

В рамках сотрудничества с Международной ассоциацией по фактчекингу они участвуют в разоблачении недостоверной информации и готовят материалы с опровержениями, которые публикуются в СМИ и социальных сетях с соответствующей пометкой.

Напомним, по итогам Международного форума «Диалог о фейках 2.0» был подписан меморандум о намерении создать подобную ассоциацию.

«Форум был организован АНО “Диалог Регионы” при поддержке МИД России. В нем приняли участие более 1000 человек из 65 стран мира, — напомнила Захарова. — Эта глобальная гражданская инициатива родилась в качестве ответа на нескончаемый поток фейков, дезинформационных кампаний, которые продвигаются Западом, ангажированной псевдо-фактчекинговой деятельности».

Сайт доступен на английском и русском языках, на его страницах уже опубликованы первые расследования.