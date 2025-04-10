Ильинской школе в Новокузнецком муниципальном округе торжественно присвоено имя Героя Советского Союза Ильи Семеновича Назарова, на здании школы установлена памятная доска. Предложение по присвоению имени Героя поддержал губернатор Кузбасса Илья Середюк — на личном приеме с этой просьбой к нему обратилась племянница Ильи Семеновича.

Илья Семенович Назаров родился 2 августа 1918 года в селе Ильинка Кузнецкого уезда Томской губернии (ныне Новокузнецкий муниципальный округ). Жил в селе Ильинка, учился в Ильинской школе, окончил 4 класса. Работал в колхозе трактористом и комбайнером. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт. Был командиром отделения 929-го стрелкового полка 254-й Черкасской Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 73-го стрелкового корпуса 52-й армии 2-го Украинского фронта, старшим сержантом.

Илья Семенович Назаров отличился в бою 30 мая 1944 года. На участке обороны батальона на подступах к городу Яссы танки противника попытались зайти в тыл и сбросить батальон с высоты. Через несколько часов ожесточенного боя, в ходе которого было уничтожено восемь танков врага, в живых осталось только шесть советских бойцов. В один из моментов, ставший для боя переломным, Илья Назаров и однополчанин Виктор Тумар схватили последние гранаты и с криками «За Родину!» бросились на танки противника, остановив наступление. Илья Семенович награжден орденом Ленина и званием Герой Советского Союза (посмертно).

Память об Илье Назарове хранится в школьном музее. В мае прошлого года в парке Победы села Ильинка был воздвигнут бронзовый бюст героя. Улица, на которой жила семья Назаровых, носит его имя. Одна из вершин Кузнецкого Алатау названа в его честь.

Всего в Кузбассе 33 школы носят имена героев-кузбассовцев.

Завтра, 11 апреля, состоится Межрегиональный исторический диктант «Кузбасс — Донбасс: вклад в Великую Победу!». Акция пройдет в очном и заочном форматах по инициативе Кемеровского государственного университета и Донецкого государственного педагогического университета.

Диктант приурочен к объявленному Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Участники ответят на 40 вопросов об истории Кузбасса и Донбасса, их вкладе в Победу в Великой Отечественной войне. Узнать результаты и получить электронные сертификаты участников можно будет на сайте герои-тыла.рф в конце апреля.

В Яйском муниципальном округе до 31 мая проходит масштабная региональная акция «Фронтовой треугольник». В ней принимают участие активисты Движения Первых, их наставники, родители, а также кадеты и школьники. Уже отснято 15 видеороликов, в которых ребята зачитывают фронтовые письма, погружаясь в военные истории и передавая зрителям эмоции и переживания героев Великой Отечественной войны.

Участники акции знакомятся с военными историями своих земляков — участников Великой Отечественной войны, которые были сохранены в фронтовых письмах. Эти письма можно найти на официальном сайте Архивного управления Кузбасса, в Архиве Яйского муниципального округа и в школьных музеях.