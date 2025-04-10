Новейшую автоматизированную котельную мощностью 14 МВт возводят в рамках программы оптимизации системы теплоснабжения города. Стоимость работ составит 290 млн рублей.

Вместо двух устаревших будет построена новая автоматизированная котельная №8а, центральный тепловой пункт, а также магистральный участок первого контура. Завершить строительные и пуско-наладочные работы планируется до конца года, запуск котельной запланирован на 2026 год.

Потребителями станут 17 многоквартирных домов, здания больниц, детско-юношеская спортивная школа, Станция скорой медицинской помощи, Киселевский горный техникум и другие организации.

Ввод в эксплуатацию новой котельной также благоприятно отразится на экологической ситуации в городе. Будет установлено пылегазоочистное оборудование с более высокой очисткой, что в совокупности с автоматизированным процессом производства позволит значительно уменьшить количество выбросов загрязняющих веществ.