Активисты Волонтеров Победы накануне Дня космонавтики проводят всекузбасский флешмоб. Во всех муниципалитетах региона ребята обращаются к прохожим с просьбой повторить знаменитую на весь мир улыбку Гагарина. Быть похожим на первого человека, покорившего околоземную орбиту, получается не у всех, но радостных людей на улицах Кузбасса становится гораздо больше. Акция завершится 12 апреля.

Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова сегодня провела Кузбасский телемост «Звездная эстафета» для школьников и студентов. 43 молодежные команды из 19 образовательных учреждений региона в онлайн-формате участвовали в интеллектуальной игре «Поехали!». К телемосту подключились Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Березовский, Междуреченск, Калтан, Белово, Полысаево, поселки Инской и Тисуль.

В Кузбасском художественном колледже в рамках «Космической недели» прошла встреча с внуком первого врача на космодроме Байконур Анны Алексеевны Чупруновой. Наша землячка из Ленинска-Кузнецкого принимала участие в подготовке космонавтов, отвечала за питание Сергея Королева. Непосредственно перед первым вылетом космонавтов Юрия Гагарина и его дублера Германа Титова дежурила в домике, где они отдыхали.

Во всех библиотеках Кузбасса запланировано свыше 500 тематических мероприятий, которые посетят более 13 тысяч человек. Центральным событием для юных читателей станет телемост с писателями-фантастами, который пройдет 11 апреля. Участие примут сценарист, член Союза литераторов России Ольга Харитонова и организатор Сибирского фестиваля фантастики и фэнтези «Звезды на полке» Анастасия Некрасова. Начало в 14:30 (Кемерово, ул. Арочная, 21а). Подключиться к телемосту сможет любой желающий пользователь по ссылке.

Важным событием космической недели станет презентация единого реестра предметов, принадлежавших кузбасским космонавтам. Собрана информация о более 400 экспонатах, хранящихся в 18 учреждениях культуры и образования Кузбасса. Особую ценность представляют личные вещи, побывавшие в космосе с 1965 по 2024 годы. Многие из них были переданы лично космонавтами. Презентация реестра пройдет в рамках музейной секции 11 апреля.

11 апреля в кинотеатре «Космос» в Кемерове стартует Международная акция «Неделя космического кино». Она охватит все 84 муниципальных кинозала Кузбасса. Также показы пройдут в Амурской, Волгоградской, Магаданской, Саратовской, Кировской, Владимирской областях и Алтайском крае. Кроме того, фильм покажут в кинозалах Минска и в Гродненской области Республики Беларусь.

В День космонавтики, 12 апреля, в Кузбассе состоится яркая ночная уличная акция «Привет, космос!». В 22:00 в парках, скверах, площадях зажгутся фонарики. Лучи будут направлены в небо, символизируя послание жителей космосу. В Гурьевске на главной площади зажжется огромная надпись «Поехали!». К акции смогут присоединиться все желающие.

В Прокопьевском краеведческом музее открылась выставка «Мы — первые!», посвященная освоению космического пространства и неоценимому вкладу советских и российских ученых и летчиков-испытателей в развитие космических программ. Среди экспонатов — фотографии, документы и предметы, побывавшие в космосе. Центральное место в экспозиции занимает подлинный спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-18». В рамках подготовки к Дню космонавтики состоялся увлекательный квиз «Космическая Одиссея». Командное интеллектуально-развлекательное мероприятие состояло из пяти туров: история советской космонавтики; современные открытия; аудитор; изучая астрономию; экзопланеты.

Познавательный час «В открытый космос с Леоновым», посвященный 60-летию со дня первого выхода человека в открытый космос, провели для школьников Осинников. Участники прослушали фрагменты интервью космонавта, в которых он делился своими впечатлениями об испытаниях, с которыми столкнулся во время полета. Ребята ознакомились с книгами, написанными Алексеем Архиповичем, в которых он делится мыслями о космосе, о жизни и о человеке.

В молодежном центре Юрги прошла интеллектуальная игра «Р.И.С.К. «Космос», посвященная первому полету человека в космос. Шесть команд школьников отвечали на вопросы викторины по истории освоения космоса и достижениям нашей страны в космической сфере. Участники игры также узнали интересные факты о небесных телах и вспомнили знаменитых космонавтов нашей страны, в том числе кузбассовцев. Дважды Герои СССР Алексей Архипович Леонов, Борис Валентинович Волынов и Герой России Александр Сергеевич Гребенкин вошли в мировую историю благодаря своему бесстрашию, мужеству, отваге и знаниям.