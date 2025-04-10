22 апреля 2025 года Филармония Кузбасса распахнет свои двери для поклонников лиричного и проникновенного творчества Алексея Брянцева. В 19.00 начнется концерт артиста, чьи песни, как утверждают слушатели, затрагивают самые глубинные струны души.

Творчество Брянцева сложно вписать в рамки одного жанра – в его композициях органично переплетаются черты русского шансона и эстрадной музыки. Артист не боится говорить о сложном: его песни рассказывают о жизненных испытаниях, непростых судьбах и личных переживаниях, но при этом пронизаны любовью к жизни и верой в лучшее.

Организаторы обещают зрителям не просто концерт, а погружение в мир чувств и эмоций, где каждый найдет что-то близкое и созвучное своей душе. Современное звучание, насыщенное и многогранное, позволит в полной мере прочувствовать глубину каждой композиции.

Возрастное ограничение 12+.