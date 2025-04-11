Сегодня состоится ключевое событие Международного фестиваля Юрия Гагарина — Международный космический форум «Кузбасс. Поехали!». Запланирована работа 11 выездных тематических секций, марафон научно-популярных лекций «Диалоги о космосе», пленарное заседание и концертная программа.

В числе участников пленарного заседания — губернатор Кузбасса Илья Середюк и летчик-космонавт, Герой России Александр Гребенкин. По видеосвязи с приветствием выступит летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов. Трансляция начнется в 16:00 в телеграм-канале, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» Ильи Середюка, в эфире телеканала «Кузбасс Первый», на сайте ГТРК «Кузбасс» и в паблике телеканала во «ВКонтакте».

В рамках работы выездных площадок участников ждут лекции, мастер-классы, выставки и конкурсы, которые позволят погрузиться в мир космических открытий. В Кузбасском государственном техническом университете состоится VII Всероссийская научно-практическая конференция «Беспилотные технологии в промышленности: вызовы и перспективы». На площадке центра «Сириус. Кузбасс» пройдет онлайн-встреча «Путь к космосу», в Кузнецком техникуме сервиса и дизайна имени В.А. Волкова — IV международный хакатон «ГАГАРИН.КОСМОС.ПОЕХАЛИ», в Кузбасском педагогическом колледже — викторина «Космос профессий».

В корпусах Кемеровского государственного университета будут работать тематические секции «Право на космос» (12 корпус), «Специальная физическая подготовка и показатели системы кровообращения космонавтов» (5 корпус), художественная выставка работ «Кузбасс космический» (2 корпус), лекции российского общества «Знание» на тему «108 минут, которые изменили мир» и «Животные как первые покорители космического пространства» (3 корпус). В Кузбасском государственном аграрном университете имени В.Н. Полецкова пройдет конкурс «Миссия на Марс: как выжить на красной планете», в ходе которого студенты посоревнуются в викторине, космической эстафете и презентуют свои космические стартапы.

Завтра, в День космонавтики, в Анжеро-Судженске состоится автопробег «Он сказал — Поехали!». Автомобили, украшенные российскими флагами, стартуют на площади у Дворца культуры «Центральный» и финишируют на улице Гагарина. Коллективы городских учреждений культуры выступят с творческими номерами, посвященными космосу и его героям-первопроходцам.

В рамках фестиваля Юрия Гагарина в Кемерове состоялся традиционный массовый забег «Первый в космосе». Около 300 человек преодолели дистанцию в 2 км по дублеру Притомского проспекта и Олимпийского парка. Среди участников были спортсмены-любители и профессионалы, рабочие коллективы, студенты и учащиеся общеобразовательных организаций, а также семьи с детьми. Каждый участник получил нагрудный номер, памятный значок и светящийся браслет, на финише — памятную медаль. Первые 20 человек, которые пришли в костюмах, получили космические сувениры.