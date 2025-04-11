В этом году общая сумма грантовой поддержки начинающих фермеров составит 31,8 млн рублей, из которых 24,5 млн рублей будут выделены из федерального бюджета. Гранты предоставляются в рамках регионального проекта «Поддержка субъектов малого предпринимательства» программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Кузбасса».

«Грант «Агростартап» традиционно является одной из самых востребованных мер господдержки селян. С 2019 года в Кузбассе его получили 38 начинающих фермеров на общую сумму 124 млн рублей. Это позволило реализовать проекты по развитию хозяйств, нарастить объемы производства, создать новые рабочие места на селе», — подчеркнул заместитель председателя правительства Кузбасса — министр сельского хозяйства Андрей Ариткулов.

До 14 мая продолжается прием заявок на участие в конкурсном отборе на получение гранта «Агростартап». Чтобы подготовить необходимые документы и составить бизнес-план, обратитесь в Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кузбасса, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Шестакова, 6а. Для получения дополнительной информации звоните по телефону: 8 (3842) 90-00-43.