Илья Середюк вышел на всекузбасский субботник вместе со студентами коммунального техникума

Губернатор Кузбасса Илья Середюк выбрал для уборки территорию Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В.И. Заузелкова. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Так, в среду, во время прямого эфира на радио, к Илье Середюку обратился студент этого учебного заведения с просьбой помочь с организацией вывоза собранного мусора. Артем рассказал, что во время субботника они с ребятами собрали много мешков.

«Ответственность за вывоз собранного кузбассовцами на субботниках мусора лежит на главах муниципалитетов. Я благодарю ребят за такую активную позицию, что они стремятся навести порядок в родном городе. Сегодня студенты снова ударно поработали, собрали множество мусора. Сейчас мы все вместе загрузим мешки в подъехавший грузовик», — сказал Илья Середюк.