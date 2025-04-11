Илья Васильевич Теслеовский 1910 г.р. погиб в боях с гитлеровскими захватчиками в Износковском районе в ходе Захаровской операции в феврале 1942 года.

Как пояснили в Архивном управлении Кузбасса, тогда из вражеского окружения пытались вырваться 33-я армия генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова, 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П. А. Белова и 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-майора А. Ф. Казанкина.

Поисковики установили, что до ухода на фронт Илья Теслеовский проживал в Сталинске (нынешний Новокузнецк) по адресу: ул. Калинина, землянка № 2. Перезахоронить останки кузбассовца планируют 5 мая на воинском мемориале “Ивановское поле” в Калужской области. Сейчас в Кузбассе ищут родственников погибшего красноармейца.

Фото: Поисковый отряд “Прорыв”/ВКонтакте