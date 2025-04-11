Губернатор Кузбасса провел рабочую встречу с руководством компании «Чистый город Кемерово»

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил в своем Telegram-канале, что получает много жалоб, когда проводить прямые эфиры в соцсетях, на работу компании «Чистый город Кемерово».

Глава региона вызвал руководство компании на встречу, собрал представителей всех профильных ведомств, чтобы проговорить проблемные вопросы и наметить пути их решения.

Среди обращений больше всего жалоб по содержанию контейнерных площадок, вывозу мусора и платы за обслуживание. За прошлый год получили больше двух тысяч обращений, за первый квартал этого года — почти 500.

Илья Середюк поручил обратить особое внимание на муниципалитеты, откуда поступает наибольшее число вопросов — это Кемерово, Белово, Анжеро-Судженск. Также отметил необходимость регулярно проводить прямые эфиры и вести информационно-разъяснительную работу. Также нужно усилить контроль за качеством вывоза отходов и обустройством контейнерных площадок, наладить работу в дачных поселках.

На следующей неделе глава региона проведет встречу с региональным оператором зоны «Юг», компанией «Экотек».