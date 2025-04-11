Губернатор Кузбасса Илья Середюк пообщался с бывшим несовершеннолетним узником концлагеря Александром Шураевым

Сегодня, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, губернатор Кузбасса Илья Середюк пообщался по телефону с заслуженным врачом РСФСР, кемеровчанином Александром Фроловичем Шураевым. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Отметил, что в Кузбассе проживают 136 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. В их числе — Александр Фролович Шураев, который во время войны был угнан фашистами на принудительные работы в Германию. После войны он приехал в Кузбасс и внес большой вклад в развитие сферы здравоохранения в регионе.

«Александр Фролович, мы с Вами давно знакомы. Читаю Ваши книги, в них много важных жизненных цитат, они вдохновляют меня. Знаю, что война застала Вас в 12-летнем возрасте. Как Вы сейчас себя чувствуете? Нужна ли какая-то помощь?» — поинтересовался Илья Середюк.

«Чувствую себя по возрасту, но надо держаться, хочется многое передать молодежи. Выступаю практически каждый день. Такая хорошая аудитория — наши ребята. Вам желаю успехов в работе на благо Кузбасса», — ответил ветеран.