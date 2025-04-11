Главным событием Международного фестиваля Юрия Гагарина стал Международный космический форум «Кузбасс. Поехали!». Пленарное заседание открыли губернатор Кузбасса Илья Середюк и летчик-космонавт, Герой России Александр Гребенкин.

«Мы уже четвертый год проводим фестиваль Юрия Гагарина, он стал нашим ответом недружелюбным действиям западных стран. Раньше его проводили в США, но из-за имени русского космонавта решили отменить. Тогда эстафету принял Кузбасс. Алексей Архипович Леонов, Борис Валентинович Волынов и Александр Сергеевич Гребенкин — космонавты, которые жили, воспитывались в нашем регионе. Конференции, форумы, мастер-классы и другие тематические мероприятия объединяют людей разных возрастов», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Александр Гребенкин обратился к тем, кто тоже мечтает стать космонавтом.

«Космос ближе, чем кажется. Я рад, что на моей Родине проходит такой праздник, пусть он станет для вас отправной точкой, первым шагом к заветной цели», — сказал кузбасский летчик-космонавт.

С видеопоздравлением к участникам обратился летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов. Участников форума поприветствовали космонавты-испытатели с борта Международной космической станции, а также летчики авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи».