Уважаемые кузбассовцы!

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин впервые в мировой истории совершил орбитальный полет вокруг Земли, открыв новую эру — эру освоения космоса. С тех пор наша страна остается лидером в покорении звездных пространств.

Мы гордимся нашими земляками из первого отряда космонавтов СССР, дважды Героями Советского Союза Борисом Валентиновичем Волыновым и Алексеем Архиповичем Леоновым. Еще один кузбассовец, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Александр Сергеевич Гребенкин продолжает традиции своих легендарных предшественников. Он провел на орбите 235 суток, принял участие в 30 экспериментах, в том числе уникальных. Так, впервые к Международной космической станции было пристыковано сразу три пилотируемых корабля разных типов. Мы желаем нашему земляку новых космических полетов.

Только что у нас в Кузбассе завершился уже ставший традиционным ΙV Международный фестиваль Юрия Гагарина. В программе этого масштабного культурно-просветительского события было более тысячи мероприятий научной, культурной, образовательной и спортивной направленности. Наши жители и многочисленные гости региона приняли участие в телемостах, встречах с писателями-фантастами и космонавтами, выставках, научных конференциях, кинопоказах, экскурсиях и спортивных соревнованиях. Безусловно, всё это формирует интерес к науке и технологиям, в том числе в молодёжной среде, развивает научный и культурный потенциал региона и страны, укрепляет международные связи в области космических исследований.

Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем космонавтики! Это наш общий праздник — праздник торжества российской науки, мужества и героизма наших соотечественников, готовых на подвиги ради прогресса всего человечества. Верьте в себя и стремитесь только вперед — к воплощению в жизнь своей мечты!

С праздником!