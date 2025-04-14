В Новосибирске полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе посетил управление соединения противовоздушной обороны.

Полпред поздравил командование и личный состав с профессиональным праздником – Днём войск противовоздушной обороны, который отмечается в России во второе воскресенье апреля. Анатолий Серышев вручил государственные награды и благодарственные письма отличившимся бойцам.

«Ваши предшественники достойно проявляли себя во время Великой Отечественной войны. Сегодня вы продолжаете дело этих героев, профессионально и отважно защищая воздушные рубежи нашей страны», – подчеркнул полномочный представитель.

Также Анатолий Серышев обсудил с командиром части вопросы, связанные с боевой подготовкой военнослужащих и выполнением специальных задач.

Войсковая часть сформирована 1 декабря 1998 года. В настоящее время личный состав соединения успешно выполняет задачи по охране воздушных рубежей Государственной границы Российской Федерации. На вооружении соединения состоят новейшие зенитные ракетные системы: С-400 «Триумф», С-300 ПМ «Фаворит», зенитный ракетный артиллерийский комплекс «ПАНЦИРЬ-С», радиолокационные станции различного типа.