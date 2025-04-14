Мероприятие в рамках медиаэстафеты «17 ценностей России» проходило 12-13 апреля в Кемерове. Участие в форуме приняли студенты 8 вузов и 9 колледжей и техникумов из областной столицы, Новокузнецка, Белова, Юрги, Тайги.



На торжественном открытии зачитали приветствие заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского.

«Стержневая идея этого проекта в том, чтобы побудить творческих молодых людей по всей стране соотнести свой взгляд на мир с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, задуматься над тем, как эти ценности отзываются в жизни каждого из нас. Сам факт того, что наша работа стартует 12 апреля, в День космонавтики, на мой взгляд, глубоко символичен. Именно способность мечтать, глядя за горизонт собственной жизни, и всецело посвящать себя этой мечте, в своё время позволила лучшим умам нашей страны одержать убедительную победу в космической гонке. Добавлю, что эти же ценности движут сегодня выдающимися российскими учёными, которые посвящают жизнь решению фундаментальных проблем мироздания», – подчеркнул в приветствии Могилевский.





Мастер-классы и лекции для кузбасских студентов провели философы, журналисты, общественные деятели, священники, историки. Участники форума подготовили социальные видеоролики и плакаты, лучшие из которых предстоит экспертам Минобрнауки России и АНО «Институт развития интернета». Отметим, что предложить свои медиаматериалы на тему форума могут все желающие студенты: работы принимаются по электронному адресу values17@yandex.ru или через ТГ-бот @values17_obr_bot до 10 декабря 2025 года. Лучшие из материалов будут опубликованы на ресурсах агрегатора студенческих СМИ «НОС: наука, образование, студенчество».



Кузбасс, принявший медиаэстафету «17 ценностей России» от Ставропольского края, передал ее Курску.

Фото: Евгений Горбачев