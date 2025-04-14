Губернатор Кузбасса принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ

Губернатор Кузбасса Илья Середюк принял участие в заседании Правительственной комиссии под председательством Зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Глава региона в своем Telegram-канале отметил, что на повестке — итоги зимнего туристического сезона и 2024 года.

Дмитрий Чернышенко заявил, что все запланированные показатели нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» достигнуты. Внутренний туризм динамично развивается — число туристических поездок по стране превысило 90 миллионов человек.

Что особенно важно для экономики Кузбасса — все большую популярность набирает горнолыжный туризм. В этом сезоне курорты России посетили более 8 млн человек — на четверть больше, чем в предыдущем, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

По итогам зимнего сезона 2024-2025 туристический поток в Кузбасс составил 2,8 млн посещений.

«При этом нам важно развивать и летний туризм. Динамика в этом направлении тоже хорошая. В летний сезон 2024 года количество туристических посещений нашего региона составило почти 1,5 млн — на 18% больше, чем в 2023 году. На летний сезон 2025 года прогнозируется рост туристического потока до 1,6 млн человек. Туризм — одно из важных направлений диверсификации экономики Кузбасса. С каждым годом он приносит в бюджет области все больше средств и помогает нам снижать зависимость от угольной отрасли», – отметил Илья Середюк.