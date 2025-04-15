Знания в ленте

Социальные сети и мессенджеры прочно вошли в повседневную жизнь современного человека. С их помощью можно не только поддерживать общение с находящимися на расстоянии друзьями и родственниками, но и выстраивать рабочие процессы, а также узнавать последние новости. На онлайн-площадках активно ведут себя государственные структуры, работающие в различных сферах. Сегодня расскажем о тех из них, что представляют систему образования.

В диалоге с жителями

Начнём с того, что власть наращивает своё присутствие в социальных сетях не просто так. Ведь именно там она может узнать реакцию населения на последние изменения и почерпнуть идеи, как сделать жизнь людей лучше. Для этого создана целая система госпабликов – так обобщённо называют официальные страницы государственных органов, органов местного само-управления и подведомственных организаций в социальных сетях. В настоящее время в нашем регионе их насчитывается более трёх тысяч.

«Для наших жителей госпаблики стали главным источником достоверной информации в соцсетях, поэтому они должны быть интересными и актуальными. Немаловажно и то, что кузбассовцы на этих площадках могут решить свои вопросы практически в любой сфере жизни, а власти – получить обратную связь от населения», – рассказал губернатор Илья Середюк.

Уже не первый год в нашем регионе проводится специальный конкурс среди госпабликов. Его цель – выявить лучшие практики информирования и взаимодействия с населением и популяризировать их. Организаторами являются правительство Кузбасса и Центр управления регионом (ЦУР). В прошлом году в конкурсе участвовали 350 госпабликов, лучших определяли в десяти номинациях.

Одними из победителей конкурса стали Кузбасский педагогического колледж и Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС. Они преуспели в номинациях «Лучший паблик учреждения среднего специального образования Кузбасса» и «Лучший школьный паблик Кузбасса» соответственно. На страницах организации интересно рассказывают о событиях, проходящих в её стенах и связанных с её учениками. Также подписчиков информируют о последних новостях нашего региона, делятся с ними полезными советами и любопытными фактами. Публикации вызывают живой интерес у аудитории и собирают немало комментариев, каждый из которых администраторы не оставляют без ответа.

Уверенный рост

Работу вышеназванных организаций с социальными сетями курирует региональное министерство образования. Эта сфера представлена в соцсетях достаточно широко: только во «ВКонтакте» насчитывается более 100 госпабликов подведомственных организаций Министерства образования Кузбасса. В каждом из них публикуются интересные и полезные новости о работе образовательных организаций, ближайших и действующих мероприятиях и конкурсах, достижениях воспитанников.

У самого регионального министерства образования есть официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», каналы в Telegram и на Rutube. Там размещаются актуальные новости о ключевых событиях, которые проходят в сфере образования Кузбасса, и федеральных проектах. Регулярно публикуются новости о реализации в нашем регионе национальных проектов. С 2019 по 2024 год освещались национальные проекты «Образование» и «Демография», а с начала этого года новый нацпроект – «Молодёжь и дети».

Большое внимание уделяется реализации федерального проекта «Профессионалитет», направленного на подготовку конкретных кадров, в которых в данный момент нуждаются производственные предприятия. Сейчас в Кузбассе работают 11 кластеров «Профессионалитета» в девяти отраслях экономики, а с нового учебного года к ним добавится ещё один: «Транспорт Кузбасса». Проект активно освещается: только в прошлом году ему было посвящено более 70 материалов в региональных СМИ, 18 – на сайте администрации правительства Кузбасса, более 350 – в каналах регионального министерства образования и более 30 – в личном блоге министра.

Крупные региональные события также находят отражение в материалах министерства. В соцсетях размещаются анонсы главных событий сферы образования – форумов «Большая педагогическая неделя» и «Сила гор. Шерегеш. Дети», окружного форума «Семья на первом месте», конкурсов «Мастер года», «Учитель года», «Ученик года», «Воспитатель года», проекта «Земский учитель», чемпионатных движений «Абилимпикс», «Профессионалы», «Утренняя звезда», проекта «Лето с наставником» и других.

ФАКТ В Кузбассе мощное юнкоровское движение: в школах функционируют 643 детских медиацентра, куда входят 6 540 юнкоров. Также есть медиацентры в организациях дополнительного образования, техникумах, колледжах и вузах.

Высокая работоспособность и креативность пресс-службы Министерства образования Кузбасса стали залогом роста числа подписчиков ведомства в социальных сетях за последний год. В соцсети «ВКонтакте» их количество увеличилось с 20 683 до 24 659, а в Telegram – с 2 602 до 4 497. При этом в среднем публикации во «ВКонтакте» смотрят 86 тысяч человек, то есть намного больше, чем подписано на паблик.

Активно ведёт социальные сети и министр образования Кузбасса Софья Балакирева. На странице во «ВКонтакте» и в Telegram-канале она рассказывает о значимых событиях сферы образования нашего региона и всей страны. Поднимает проблемные вопросы, рассказывает о ходе ремонтов организаций, разрешает конфликтные ситуации. Софья Юрьевна отвечает на вопросы в комментариях и личных сообщениях, а также в рамках рубрики «Задай вопрос министру», которая была отмечена ЦУР Кузбасса в числе лучших практик госпабликов. Всё это также привело к росту числа подписчиков министра в соцсетях: с июля прошлого года их количество в соцсети «ВКонтакте» выросло с 8 066 до 10 741 человек, а в Telegram – с 1 252 до 2 547 человек.

Про образование – творчески

К началу апреля этого года на госпаблики подведомственных организаций Министерства образования Кузбасса в социальных сетях подписались более 282 тысяч человек. Лидерами по этому показателю являются детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Сибирская сказка» и «Сириус. Кузбасс» – только во «ВКонтакте» на эти организации подписаны более 10 тысяч человек.

Привлекать новых подписчиков и удерживать внимание постоянной аудитории образовательным организациям нашего региона помогают различные интересные форматы подачи контента. Так, например, Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг реализует еженедельный видеопроект «Бери и делай». В коротких клипах студенты делятся интересными рецептами. А в Новокузнецком транспортно-технологическом техникуме студенты запустили подкаст #МЫ_АМБАССАДОРЫ, который посвящён проекту «Профессионалитет».

Министерство образования Кузбасса также реализует ряд творческих проектов. В формате видео проводятся экскурсии по образовательным организациям, отремонтированным по региональному проекту «Моя новая школа». Короткие ролики и клипы посвящены опросам среди школьников и преподавателей на различные темы от еды в столовой до празднования Дня учителя и Нового года. В летний период совместно с другими ведомствами минобр выпускает ролики о безопасности дорожного движения, которые прошлым летом транслировались в кинотеатрах областного центра. Также стоит отметить проект «ЕГЭ на 200», в рамках которого интервью с ребятами, сдавшими экзамены на максимальное количество баллов, проводят их ровесники-юнкоры. Помимо этого, выходят материалы, которые знакомят подписчиков с секретами профессионального мастерства от преподавателей, с участниками программы «Земский учитель» и победителями конкурса «Учитель года».