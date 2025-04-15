Правительство РФ утвердило Энергетическую стратегию РФ на период до 2050 года, разработанную Минэнерго по поручению президента. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«В стратегии предусмотрено развитие угледобывающей отрасли в качестве одного из основных энергетических ресурсов страны. Это сигнал для всех угольщиков о том, что у отрасли есть будущее и государство рассчитывает на нее, а значит, угольная промышленность будет стабильно развиваться в долгосрочном периоде», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В Стратегии определены ключевые задачи, стоящие перед угольной отраслью: поддержание существующих мощностей по добыче угля, создание условий для формирования новой сырьевой базы угольной промышленности, обеспечение надежных поставок угля для внутреннего рынка, увеличение экспорта угольной продукции и переориентация на новые рынки, особенно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.