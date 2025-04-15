Уроки мужества с участием героев специальной военной операции и локальных конфликтов проходят для школьников Кузбасса. В Щебзаводской школе Беловского округа состоялся урок «Щит Отечества: страницы нашей истории». В обновленном после ремонта школьном музее «Патриот» на встречу с ветеранами пришли учащиеся 3 и 4 классов. Они подготовили сценки, посвященные хроникам военных лет, а также рассказы о земляках – участниках войн и конфликтов. Особое внимание было уделено Николаю Петровичу Челпанову, который вернулся с Великой Отечественной войны и стал учителем военной подготовки и русского языка в Щебзаводской школе.

Участие в уроке приняли ветеран боевых действий в Афганистане Александр Логунов и выпускник Щебзаводской школы, ветеран СВО Максим Павленко. Они вспомнили участника боевых действий в Чечне Анатолия Кодинцева, его память увековечена на мемориальной доске Щебзаводской школы.

В школе №4 в Березовском состоялся урок мужества с участием ветерана специальной военной операции Владимира Дайницына. Герой поделился личным опытом, рассказал о подвигах сослуживцев и сложностях военной службы, подчеркнув важность стойкости духа, взаимовыручки и любви к Родине. Ребята задавали вопросы о мотивации военнослужащих и ценностях, которые они защищают. Мероприятие, организованное сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества», было посвящено патриотическому воспитанию молодежи и укреплению связи поколений в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Снежинской основной общеобразовательной школе Беловского округа состоялся муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». 50 участников были распределены по пяти отрядам. Ветеран специальной военной операции Андрей Устюжанин руководил состязанием «Огневая подготовка», принимая нормативы неполной разборки и сборки автомата. Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Максим Павленко принимал нормативы по снаряжению магазина к автомату Калашникова.

Победителем стал отряд «Белые птички» (Новокараканская школа), 2-е место занял отряд «Кадеты 2025» (Ивановская школа), 3-е — отряд «Авангард 20» (Снежинская школа).

#КУZБАСС #80ЛЕТПОБЕДЫ