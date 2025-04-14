12 апреля в регионе прошел Единый День открытых дверей кластеров «Профессионалитета».

Каждый из 34 колледжей и техникумов подготовил для школьников 8-11-х классов, их родителей и учителей уникальную профориентационную программу. Так, в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства впервые прошли профпробы по направлению «Беспилотная авиация». С помощью специализированного оборудования школьники смогли почувствовать себя операторами беспилотного воздушного судна. Ребята также ознакомились с основами проектирования освещения на строительной площадке, бионической архитектуры и создания панно из керамической плитки.

В Кемеровском профессионально-техническом техникуме — базовой организации кластера «Транспорт Кузбасса», который начнёт полноценную работу уже 1 сентября — участники Единого Дня открытых дверей подробно изучили тормозную систему и двигатель внутреннего сгорания КАМАЗа. Команда Новокузнецкого горнотехнического колледжа имени В.Ф. Кузнецова организовала для своих гостей захватывающую экскурсию на площадку работодателя. Ребята побывали в цехе шлакопереработки и вживую увидели, как происходит слив горячего шлака в специальные приемники.

Гости Киселёвского горного техникума побывали на экскурсии на площадке опорного работодателя — компании СУЭК-Кузбасс, где не только узнали о современных технологиях добычи угля, но и вживую увидели всю панораму разреза и работу карьерной техники.

Гости Новокузнецкого торгово-экономического техникума изнутри познакомились с работой нового терминала Международного аэропорта имени Б.В. Волынова. Экскурсия началась с рассказа о воздушной гавани. Участники узнали, как тысячи процессов сливаются в единую систему от входа в терминал до взлёта самолёта.

Профориентационные мероприятия провели в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».