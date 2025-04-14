В Кемерове впервые состоялся Открытый турнир по волейболу среди ветеранов СВО. В соревнованиях приняли участие четыре команды: из Кемерова, Кемеровского муниципального округа, Новокузнецка, Прокопьевска и Междуреченска. Мероприятие организовано в честь 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным.

Кубок и медали победителя соревнований завоевала команда ветеранов специальной военной операции «Север» из Кемерова. Серебряные медали получила команда из Прокопьевска, а бронзовые — волейболисты из Кемеровского муниципального округа. Четвертое место заняла объединенная команда ветеранов СВО «Юг» из Новокузнецка и Междуреченска.

Поддержать участников пришли их родные и близкие, а также все желающие. Эти соревнования стали не только местом, где можно продемонстрировать своё спортивное мастерство, но и символом единства и поддержки ветеранов специальной военной операции.