Губернатор Кузбасса подвел итоги прошедшей и поставил задачи на текущую неделю

В начале рабочей недели губернатор Илья Середюк провел аппаратное совещание Правительства Кузбасса. В своем Telegram-канале глава региона сообщил, что обсудили итоги прошлой рабочей недели, текущие вопросы и планы работы.

Так, Илья Середюк поручил главам муниципалитетов уделить внимание: организации общественного транспорта для дачников, грейдированию дорог к СНТ, вывозу мусорных контейнеров и пожарной безопасности дачных поселков.

По словам губернатора, к летнему сезону для отдыха детей будут задействованы 825 учреждений. В них и за пределами региона отдохнут 173 тысячи ребят. До начала смен глава региона поручил организовать межведомственную комиссию, которая проверит готовность лагерей.

Илья Середюк рассказал, что в четверг он отправится с рабочим визитом в Новокузнецк. В рамках поездки он планирует посетить машиностроительный завод, где проверит, как идет работа, а также вручит ключи от квартир детям-сиротам. Кроме того, губернатор проведет прямой эфир в социальных сетях.

Напомнил, что в пятницу состоится традиционный Всекузбасский субботник. Илья Середюк поручил главам муниципалитетов усилить работу по наведению чистоты.

Также в пятницу, в преддверии Пасхи, в Кемерове и Новокузнецке пройдут ярмарки, где можно будет приобрести продукцию кузбасских производителей без магазинных наценок.

«В воскресенье, в день празднования Пасхи, особое внимание будет уделено обеспечению безопасности людей и бесперебойной работе общественного транспорта», – добавил губернатор Кузбасса.