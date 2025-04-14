Подготовку к началу дачного сезона обсудили на аппаратном совещании в Правительстве Кузбасса. В настоящее время в регионе насчитывается 748 садоводческое некоммерческое объединение граждан. В них состоит почти 140 тысяч человек, а с учетом членов семей их количество достигает почти полумиллиона кузбассовцев.

Губернатор Илья Середюк поручил главам муниципалитетов и профильным ведомствам уделить внимание: организации общественного транспорта для дачников, грейдированию дорог к СНТ, вывозу мусорных контейнеров и пожарной безопасности дачных поселков.

С 1 мая по 1 октября пенсионеры имеют право на льготный проезд в городском электрическом транспорте (трамваи, троллейбусы), на пригородных маршрутах, а также в поездах пригородного сообщения. Льгота предоставляется четыре дня в неделю — с понедельника по четверг.

Чтобы помочь садоводам и огородникам в решении их проблем, в Минсельхозе Кузбасса и администрациях муниципальных образований закреплены ответственные специалисты. Также действуют телефоны горячих линий, по которым можно получить необходимую информацию. Чтобы обратиться в Минсельхоз Кузбасса, вы можете позвонить по номеру 8 (3842) 36-57-92.