В Кузбассе стартовал чемпионат по профмастерству «Абилимпикс»

В Кузбассе стартовал чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале.

«Это не просто чемпионат. Это возможность для молодых кузбассовцев с особенностями здоровья реализовать свой потенциал», – отметил Илья Середюк.

В течение пяти дней на 29 площадках техникумов и колледжей региона 580 человек покажут свои профессиональные навыки в 70 компетенциях. Среди наиболее востребованных: «Оператор беспилотного летательного аппарата», «Адаптивная физическая культура», «Изобразительное искусство», «Веб-дизайн», «Документационное обеспечение, управление и архивоведение», «Разработка мобильных приложений».

По словам главы региона, чтобы помочь адаптироваться к мирной жизни, в этом году для участия пригласили ветеранов СВО. Они выступят в роли экспертов, а также будут соревноваться в трех компетенциях: «Оператор беспилотного летательного аппарата», «Ремонт и обслуживание автомобиля» и «Столярное дело».