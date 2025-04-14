Сквер ДК «Угольщиков» в пгт Новый Городок Белова был включен в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2024 году. Конкурсный отбор провел Минстрой России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Всего на рассмотрение экспертного совета было подано 396 заявок от 88 субъектов. По результатам конкурсного отбора в список лучших вошли 48 проектов из 34 регионов страны.

В 2024 году в рамках второго этапа благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» (с 2025 года — нацпроект «Инфраструктура для жизни») в сквере ДК «Угольщиков» появились велодорожка и малая сцена для проведения массовых мероприятий, а также амфитеатр, скейт-парк и паркур-зона. Годом ранее здесь обновили сцену для массовых мероприятий, установили парковые скамейки, светильники и детскую площадку «Марс».

Большое внимание было уделено озеленению: специалисты высадили 170 саженцев деревьев и 350 кустарников, организовали альпинарий, обустроили цветочные клумбы. В результате благоустройства сквер стал современным местом отдыха для людей всех возрастов.

Отметим, что с 2017 года конкурсной комиссией Минстроя РФ в реестр были включены 10 общественных территорий Кузбасса. При отборе проектов оценивалось качество реализации, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.

На данный момент Белово является лидером в Кузбассе по количеству лучших проектов, включенных в федеральный реестр. Сквер ДК «Угольщиков» стал уже четвертым реализованным объектом в городе, который был отмечен экспертным советом Минстроя РФ. Ранее в этот реестр были включены парки «Центральный» и «Юбилейный», признанные лучшими в 2018 и 2021 годах, а также обновленный в 2022 году сквер стадиона «Грамотеинский». Кроме того, в 2017 и 2018 годах лучшим проектом было признано благоустройство бульвара Строителей в Кемерове, универсальная спортивная площадка в Ленинск-Кузнецком, аллея памяти воинов Афганистана, парк ДК «Шахтостроитель» и сквер Первостроителей в Новокузнецке, а также обновленная в 2021 году набережная реки Малый Бачат в районе музея города Гурьевска.